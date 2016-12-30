Наша відповідь війні: "Укроборонпром" похизувався новітніми розробками 2016-го року (інфографіка)

<img alt="" Укроборонпром"="" розповів="" про="" розробки="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481279419-6637.jpeg" src="https://images.unian.net/photos/2016_12/1481279419-6637.jpeg" title="">

Про це йдеться в оприлюднених результатах діяльності концерну за 2016 рік.

"Наші фахівці представили протягом року нові інноваційні розробки та довели конкурентоздатність вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Безпілотна техніка, бойові модулі, новий літак – все це зроблено в Україні, в кооперації з західними партнерами", – йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".

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Серед головних інноваційних проектів названо новітній транспортний літак АН-132, безпілотні "Горлиця" та "Фантом", бойові модулі "Тайпан", "Дуплет" і "Кастет", цифрова система управління вогнем "Мисливець", міномети та багато іншого озброєння.

Нагадаємо, 9 грудня безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб "Фантом" від ДП "Спецтехноекспорт", який входить до складу ДК "Укроборонпром", показав свої бойові можливості.