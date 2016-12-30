Наша відповідь війні: "Укроборонпром" похизувався новітніми розробками 2016-го року (інфографіка)
Новітні розробки, які відповідають потребам ведення сучасної війни, стали пріоритетом роботи фахівців "Укроборонпрому" та були презентовані протягом 2016 року.
Про це йдеться в оприлюднених результатах діяльності концерну за 2016 рік.
"Наші фахівці представили протягом року нові інноваційні розробки та довели конкурентоздатність вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Безпілотна техніка, бойові модулі, новий літак – все це зроблено в Україні, в кооперації з західними партнерами", – йдеться у повідомленні "Укроборонпрому".
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Серед головних інноваційних проектів названо новітній транспортний літак АН-132, безпілотні "Горлиця" та "Фантом", бойові модулі "Тайпан", "Дуплет" і "Кастет", цифрова система управління вогнем "Мисливець", міномети та багато іншого озброєння.
Нагадаємо, 9 грудня безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб "Фантом" від ДП "Спецтехноекспорт", який входить до складу ДК "Укроборонпром", показав свої бойові можливості.