Порошенко підписав пакет законів для підтримки вітчизняного авіапрому

Згідно з повідомленням прес-служби президента, зокрема, були підписані раніше прийняті парламентом закони "Про внесення змін до Митного кодексу України" та "Про розвиток літакобудівної промисловості", які спрямовані на ліквідацію нерівних умов поставки літаків вітчизняного виробництва порівняно з імпортом іноземних літаків.

Документи передбачають скасування пільгових умов увезення (без оподаткування ПДВ) на територію України за договорами оперативного лізингу іноземних літаків масою порожнього апарату понад 10 000 кілограм, але не більше 30 000 кілограм, і максимальною місткістю від 44 до 110 місць.

Закон також передбачає продовження дії пільгового режиму ввезення товарів, що використовуються при розробці, виробництві, ремонту, модифікації, обслуговуванні виробів авіаційної техніки на період до 1 січня 2025 року, а також доповнює перелік таких товарів.

Крім того, був підписаний закон "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі". Цим законом надаються податкові пільги суб'єктам літакобудування для налагодження повномасштабного серійного виробництва сучасних вітчизняних літаків і поліпшення фінансового стану з урахуванням середнього терміну розробки, підготовки та оснащення серійного виробництва нових літаків.

Читайте такожАвіапрем'єра року: "Антонов" презентував новий транспортний літак Ан-132 (фото, відео)

Також документ передбачає, що тимчасово звільняються від сплати податку на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, які використовуються для потреб літакобудівної промисловості, а також постачання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Також на зазначений термін звільняються від оподаткування прибутку та сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, які здійснюють розробку і виробництво літальних апаратів і двигунів до них.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко підписав закон про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу "Антонов" на суму 706 мільйонів гривень та списання пені за нього на суму 565,8 мільйона гривень.

Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.