ОПЗ оголосив про призупинення роботи через високу ціну на газ та борги

Велике хімічне підприємство "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) оголосило про зупинення своєї роботи через високу ціну на газ та заборгованість перед "Нафтогазом України" розміром 1,5 мільярда гривень, повідомляється на сайті підприємства.

"У зв'язку з високою ціною природного газу, що поставляється "Нафтогазом України", яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу... до погашення наявного боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу", - йдеться в повідомленні.

В ОПЗ зазначили, що за погодженням з Фондом державного майна України, у відомстві якого знаходиться підприємство, завод веде пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу на тривалий період.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень. У зв'язку з цим його подальша діяльність опинилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 251 мільйон доларів заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і понад 500 мільйонів гривень – перед "Нафтогазом України", а контракт на поставку газу на завод закінчується 31 грудня.

При цьому глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував зростання боргу заводу перед знергохолдингом до 1,5 мільярда гривень до кінця року. У той же час він не бачить економічних підстав передавати ОПЗ в управління "Нафтогазу" до розробки механізму погашення боргу підприємства.

Такої ж думки дотримується глава найбільшою газодобувної компанії України "Укргазвидобування" Олег Прохоренко. За його словами, передача ОПЗ в управління "Нафтогазу" або його компанії – це не вирішення проблеми заводу, а лише перекладання проблеми на інші компанії.

Пізніше Кабінет міністрів України реструктуризував 1,5 мільярда гривень боргу Одеського припортового заводу перед "Нафтогазом України" за спожитий газ.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.