Україна у 2016 році експортувала ялинкових прикрас на 4,5 мільйони доларів - Мінекономіки

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська.

"Трохи #перемога і новорічного #uaexports всім у стрічку! Звичайно поговоримо про експорт ялинкових прикрас! Наші іграшки присутні на ринках 25 країн світу і їх експорт зростає. За 10 місяців цього року ми експортували на 4,5 млн дол. (+16,7%)", - повідомила Микольська.

За її словами, 90,6% складають вироби зі скла, а інші вироби та прикраси складають лише 9,4% експортних поставок.

Читайте такожПродавці назвали популярні новорічні подарунки, які купують українці

"Основний ринок збуту – це країни ЄС. На ринок зазначених країн протягом 10 місяців 2016 року експортовано 62,3% загального обсягу таких прикрас. При цьому, загальні обсяги поставок до країн ЄС збільшились на 31,7% (з 2,1 млн дол. за 10 місяців 2015 р. до 2,8 млн дол.). Серед 5 найбільших ринків споживання – 3 країни ЄС (Нідерланди, Німеччина та Польща). 31,1% загального експорту та 49,9% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів і ми маємо зростання на 37,5%", - розповіла заступник міністра економіки.

Також, за даними Микольської, суттєво зріс експорт за 10 місяців до Канади (у 13,9 разів), Білорусі (у 5,1 разів), Італії (у 3,1 рази), Молдови (у 2,9 разів), США (у 2,7 рази), Швейцарії (у 2,6 рази) та Польщі (у 2,3 рази).

"У поточному році з’явились і нові ринки - Туреччина, Мальдіви, Чехія, Іспанія, Ірландія, Азербайджан та Ісландія. У той же час, колись найбільших ринок споживання наших ялинкових іграшок, а саме ринок Російської Федерації, в поточному році скоротився ще на 54,4% і склав лише 632,3 тис. дол. (за 10 місяців 2014 його обсяг складав 3,5 млрд. дол.)", - додала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, як мода впливає на українців при виборі ялинкових прикрас.