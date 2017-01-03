В Україні налагодять виробництво американської гвинтівки M-16

Про це на прес-конференції повідомив заступник гендиректора концерну Сергій Коробов.

"У нас є пілотний проект виробництва гвинтівок М-16 на території України. Сподіваюся, в дуже короткий період ми перейдемо до його практичної реалізації. І зараз підписуємо всі необхідні для цього документи", - сказав він.

У ході прес-конференції директор компанії Aeroscraft Ігор Пастернак і керівництво концерну підписали меморандум, за яким Aeroscraft надасть "Укроборонпрому" ліцензію від американського уряду на виробництво стрілецького озброєння.

За словами Пастернака, ліцензія була надана компанії Aeroscraft урядом США наприкінці 2016 року.

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Як зазначили представники концерну, на перших етапах виробництво американських гвинтівок планується для внутрішнього ринку.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні державна компанія "Укроборонсервіс", яка входить до складу "Укроборонпрому", і словацька компанія Grand Power S. R. O. підписали договір про спільне виробництво стрілецької зброї в Україні. Зокрема, сторони домовилися про виробництво пістолетів K100 і пістолетів-кулеметів K105.