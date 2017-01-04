В Україні з'явився новий індустріальний парк

«Створення індустріального парку забезпечить економічний розвиток міста і підвищення конкурентоспроможності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури в місті Житомир», - йдеться в повідомленні.

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При цьому в міністерстві зазначили, що функціонального призначення індустріального парку є виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, приладобудування, деревообробка, виробництво товарів легкої та харчової промисловості, ІТ-технології, будівництво логістичного центру та центру з технічного обслуговування та ремонту літаків.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла закон, який спрощує процедури створення і функціонування індустріальних парків та управління ними для залучення інвестицій у розвиток виробництва в Україні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує створення в Україні індустріальних парків. За словами прем'єра, він виступає за те, щоб вся Україна стала індустріальним парком, але потрібно рухатися крок за кроком. Тому першим кроком повинні створити індустріальні парки, в яких будуть привабливі умови для інвестицій у порівнянні з сусідніми країнами.

За даними Держінвестпроекту, в Україні вже зареєстровано 15 індустріальних парків.