Журналіст розкритикував плани щодо випуску в Україні американської гвинтівки М-16

Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, такі патрони лежать на складах, а патрони 5,56 стандарту НАТО треба імпортувати з-за кордону, і це занадто дорого для оснащення силових структур.

"Називати переходом на стандарти НАТО виробництво стрілецького знаряддя під не НАТОвський, радянський патрон - це, м'яко кажучи, видавати бажане за дійсне", - наголосив журналіст.

Бутусов зазначив, що радянські патрони зараз виробляє в промислових масштабах тільки Росія, але там Україна їх не купить.

"Ринок дуже обмежений, вартість цих радянських патронів через 5 років буде не нижчою від НАТОвських патронів, можливо, вищою. Та й сама Росія поступово переходить на НАТОвські стандарти - нова снайперська гвинтівка для армії у них спроектована під НАТОвський 308 калібр", - йдеться в його повідомленні.

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"Тоді навіщо нам налагоджувати виробництво нової зброї під патрон, якого у нас скоро не буде?" - висловив здивування журналіст, додавши, що дефіциту автоматів у нас поки що теж немає.

Крім того, Бутусов розповів, що виробництво стрілецької зброї під НАТОвський стандарт 5,56 мм вже існує в Україні.

"Навіщо вкладати державні гроші у виробництво того, що не має перспективи? І чому при цьому немає коштів для побудови дійсно необхідного у перспективі патронного заводу?" - підсумував журналіст.

Раніше УНІАН повідомляв, що державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, спільно з американською компанією Aeroscraft налагодить виробництво в Україні американської гвинтівки M-16.