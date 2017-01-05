Україна повинна розвивати переробну промисловість, а не бути "країною-лісопилкою" - Гройсман

Україна повинна розвивати власну переробну промисловість, а не функціонувати як "країна-тартак" з низьким рівнем переробки сировини.

Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Щоб створити український продукт, нам необхідно створити в країні переробне виробництво. Ми не можемо бути придатком, коли посіяли, зібрали, продали зерно. Або ліс спиляли і експортували. Це лісопилка. А ми не країна-лісопилка. Ми країна, яка може розробляти якісні продукти, тому глибина переробки має дуже важливе значення. Тому що глибина переробки – це робочі місця. А робочі місця, це розвиток економіки і т. д.", - сказав він.

За словами прем'єра, економічний розвиток України може базуватися на трьох складових - розвитку промисловості, зовнішньої торгівлі та залучення інвестицій.

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"Наше завдання як уряду - кожна гривня, яка інвестується в економіку України, кожен долар або євро повинні бути успішними. Той, хто хоче вкладати, повинен знати, що це безпечно для нього, а ми повинні бачити нові робочі місця, новий продукт, заробітну плату людям, податки в державу. І ми активно створюємо механізми для цього", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що відродження української промисловості до 2017 року є ключовим чинником розвитку української економіки, а сильна економіка дозволить країні відмовитися від зовнішньої фінансової допомоги.

Також прем'єр-міністр поставив органам влади завдання подвоїти зростання економіки України і одночасно збільшити обсяг прямих інвестицій в країну як запоруки економічного розвитку.