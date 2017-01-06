Експерти пояснили, чи потрібна американська гвинтівка М-16 українській армії

Водночас експерти не впевнені, чи потрібна заміна радянським автоматам і чи є питання стрілецької зброї першочерговим для ЗСУ, передає Апостроф.

За словами військового експерта, директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, немає чіткої впевненості в тому, чи потрібна М-16 українській армії.

"Будь-які подібні ініціативи повинні узгоджуватися з Генеральним штабом, який і є основним замовником на ті чи інші види зразків озброєння, які потрібні українській армії, особливо коли фінансових ресурсів на переозброєння армії вкрай не вистачає. Тому такий шлях складно назвати раціональним, адже кількість стрілецької зброї у нас достатня", - розповів він.

Читайте такожЖурналіст розкритикував плани щодо випуску в Україні американської гвинтівки М-16

Прес-секретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов не зміг одразу відповісти на запитання, чи давав взагалі Генштаб замовлення на гвинтівку М-16, порадивши звертатися до відомства з інформаційним запитом.

Але навіть якщо такі замовлення й були, то, за словами Згурця, поява у ЗСУ американської гвинтівки М-16 навряд чи здатна переламати ситуацію на фронті на користь України. За своєю ефективністю М-16 не перевершує автомат Калашникова, а таких радянських автоматів, за оцінками експертів, на наших військових складах близько півмільйона штук.

Зазначається, що наріжним каменем проекту "М-16 українського виробництва" є патрони для гвинтівки. В "Укроборонпромі" заявляють, що гвинтівки будуть виготовляти під радянські патрони калібру 7,62 на 39 мм, які ще є на складах.

Однак калібр 7,62 не відповідає стандартам НАТО, тому в конструкції гвинтівки буде передбачена зміна стволів під стандартизований Альянсом калібр 5,56 мм, Але ці патрони, коли закінчиться запас радянських боєприпасів, ще потрібно буде взяти: або імпортувати за світовими цінами, або налагодити власне виробництво.

"Коли ми говоримо про переоснащення армії новою стрілецькою зброєю, потрібно ці завдання співвідносити з реальними загрозами. Ці реальні загрози полягають у підвищенні рівня захисту російських військ і відсутності у нас боєприпасів, здатних пробивати їхні бронежилети. І зовсім не важливо, з якого автомата вони вистрілюють: з автомата Калашникова, гвинтівки СВД чи гвинтівки М16. Масове використання гвинтівок М16 ситуацію на полі бою не змінить", - наголосив Згурець.

У свою чергу голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін заявив, що викликає сумнів і кооперація "Укроборонпрому" і компанії Aeroscraft, яка займається виробництвом аеростатів, дирижаблів та інших літальних апаратів.

Раніше УНІАН повідомляв, що державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, спільно з американською компанією Aeroscraft налагодить виробництво в Україні американської гвинтівки M-16.