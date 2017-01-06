"Укроборонпром" в 2016 році відремонтував понад 20 військових вертольотів

Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", у 2016 році відремонтувало та модернізувало для української армії більше двох десятків військових вертольотів.

Про це повідомила прес-служба концерну.

"Серед потужних повітряних машин – модернізація Мі-24ПУ1, оснащеного передовий електронікою, новими двигунами, потужним озброєнням, а також високим ступенем захисту, що включає сучасний комплекс захисту "Адрос". Цей комплекс збиває з курсу ракети з тепловим наведенням, завдяки чому повітряна машина захищена від переносних зенітно-ракетних комплексів типу "Голка" і Stinger, а також ракет "повітря-повітря" типу Р-60 і Р-73", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Антонов", єдиний в Україні виробник авіатехніки, що входить до складу "Укроборонпрому", 20 грудня представив перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132. Виробництво першого зразка Ан-132 стартувало у вересні 2015 року. При цьому "Антонов" підписав низку угод з Саудівської Аравією про постачання даних літаків з 2017 року, а також про спільне проектуванні і виробництві авіаційного заводу на її території, де заплановано серійне виробництво Ан-132. За даними "Антонова", Саудівська Аравія готова закупити 80 літаків.