Єгипет почав антидемпінгове розслідування щодо сталевої арматури з України

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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При цьому предметом розслідування стала арматура, яка класифікується за кодами HS (гармонізована система опису і кодування товарів) 7213, 7214, 7227 і 7228. Цю продукцію до Єгипту поставляють, зокрема, «Арселорміттал Кривий Ріг» і підприємства холдингу «Метінвест».

Згідно з повідомленням, єгипетська сторона повідомила Україну про початок розслідування 3 січня. Протягом 30 днів з цієї дати зацікавлені українські виробники і експортери можуть зареєструватися для участі в розслідуванні, а також надати всю супутню інформацію і заявити про свою позицію.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року Індія розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту українських виробів з холоднокатаного заліза та нелегованої сталі.

У липні 2016 року Європейський Союз почав антидемпінгове розслідування щодо імпорту гарячекатаного прокату, в тому числі з України.

Антидемпінгове мито на українську металургійну продукцію діє також у Мексиці і на території Євразійського економічного союзу.