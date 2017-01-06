Сьогодні Ярославський запускає Харківський тракторний завод

Група DCH Олександра Ярославського офіційно заявила про початок роботи Харківського тракторного заводу (ХТЗ) з сьогоднішнього дня - 6 січня. В інформаційному повідомленні, розміщеному на сайті групи, наведено коментар бізнесмена щодо даної події.

«Сьогодні радісний день в історії ХТЗ – у нас з'явилася можливість почати всі процеси, необхідні для запуску виробництва», - заявив Ярославський.

Ярославський подякував президенту України Петру Порошенку та голові Харківської облдержадміністрації Юлії Світличній за участь у долі підприємства.

«Я вдячний президенту України за допомогу в розблокуванні роботи заводу, а губернатору Харківської області за послідовну підтримку наших зусиль у цьому напрямку», - йдеться у заяві Ярославського на сайті DCH.

Як повідомляє DCH, сьогодні на роботу виходять співробітники ХТЗ, які безпосередньо залучені у підготовку виробництва до запуску, на чолі з генеральним директором підприємства Андрієм Ковалем.

Ярославський так описав поставлені перед керівництвом підприємства завдання: «Зі свого боку я як інвестор ХТЗ націлений на те, щоб, незважаючи на всі накопичені проблеми, забезпечити ритмічний виробничий процес. Ми виводимо робітників у цехи, мобілізуємо інженерно-технічний персонал, і починаємо налагоджувати повноцінну діяльність. Нам доведеться відвойовувати ринки збуту, відновлювати технологічний потенціал і господарські зв'язки, модернізувати виробництво. Це серйозний фронт робіт, тому з першої хвилини сьогоднішнього дня ми почали займатися вирішенням цих завдань».

За інформацією ЗМІ, 9 грудня 2016 року в АПУ відбулася нарада, присвячена ситуації на ХТЗ, на якій розглядалося звернення трудового колективу до голови держави, і за підсумками якої «президент України віддав розпорядження необхідні для усунення правових перешкод для запуску виробництва».

Вчора, 4 січня 2017 року голова ХОДА Юлія Світлична в Facebook оголосила про те, що проблеми підприємства вирішені завдяки особистому втручанню Петра Порошенка, і воно може починати роботу: “Ситуація з підприємством була непроста, але після особистого втручання в це питання президента України вона вирішена. Підприємство починає роботу. Відновлення промислового виробництва на Харківщині – наш пріоритет", - написала вона.