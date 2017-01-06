Промпродукція в Україні за рік подорожчала на 36%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в грудні 2016 року в річному вираженні, проти грудня 2015 року, зросли на 35,7%.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, листопадом, ціни у грудні виросли на 3,2%

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в листопаді 2016 року порівняно з попереднім місяцем, жовтнем, зросли на 2,2%.