Промпродукція в Україні за рік подорожчала на 36%
16:52, 06 січня 2017Промисловість
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Порівняно порівняно з попереднім місяцем, листопадом, ціни у грудні зросли на 3,2%.
В Україні дорожчає промпродукція / Фото УНІАН
Ціни виробників промислової продукції в Україні в грудні 2016 року в річному вираженні, проти грудня 2015 року, зросли на 35,7%.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, листопадом, ціни у грудні виросли на 3,2%
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в листопаді 2016 року порівняно з попереднім місяцем, жовтнем, зросли на 2,2%.
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