Fiat Chrysler інвестує мільярд доларів у модернізацію заводів у США

За словами представників компанії, це допоможе створити додатково 2000 робочих місць, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Підприємства в Мічігані і Огайо після модернізації будуть випускати три нових моделі Jeep.

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Завод в місті Уоррен, штат Мічиган, зможе також переключитися на виробництво пікапів, які в даний час випускають на підприємстві Fiat Chrysler в Мексиці.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп пригрозив американським автовиробникам ввести високі мита на ввезення в країну автомобілів, зроблених у Мексиці.

На тлі критики Трампа компанія Ford початку січня оголосила про своє рішення відмовитися від будівництва нового складального підприємства в Мексиці вартістю 1,6 млрд доларів.