Продажі британських суперяхт досягли піку за останні 8 років
Продажу британських суперяхт досягли піку з часів фінансової кризи 2008 року.
Вперше за останні вісім років річні обсяги продажів галузі перевищили 3 мільярди фунтів (близько 3,7 млрд доларів).
Про це йдеться в доповіді Британської судової федерації, що представляє інтереси місцевих суднобудівників різного профілю, передає Бі-Бі-Сі.
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Найбільшими в Британії виробниками розкішних яхт, чий бренд добре відомий у різних країнах світу, вважаються компанії Sunseeker і Princess.
У цілому ж британська галузь по виробництву розкішних яхт - четверта в світі, виходячи з показників річного обороту.
Згідно з прогнозами експертів, у 2017 році зростання обсягів продажів британських розкішних яхт сповільниться - однією з головних причин цього називають невпевненість інвесторів у зв'язку з "брекситом" і переговорами про вихід Британії з ЄС.