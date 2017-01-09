Продажі британських суперяхт досягли піку за останні 8 років

Вперше за останні вісім років річні обсяги продажів галузі перевищили 3 мільярди фунтів (близько 3,7 млрд доларів).

Про це йдеться в доповіді Британської судової федерації, що представляє інтереси місцевих суднобудівників різного профілю, передає Бі-Бі-Сі.

Читайте такожЧорноморський суднобудівний завод завершив ремонт сторожового корабля "Миколаїв"

Найбільшими в Британії виробниками розкішних яхт, чий бренд добре відомий у різних країнах світу, вважаються компанії Sunseeker і Princess.

У цілому ж британська галузь по виробництву розкішних яхт - четверта в світі, виходячи з показників річного обороту.

Згідно з прогнозами експертів, у 2017 році зростання обсягів продажів британських розкішних яхт сповільниться - однією з головних причин цього називають невпевненість інвесторів у зв'язку з "брекситом" і переговорами про вихід Британії з ЄС.