Випробування ґрунтовою дорогою: в Україні провели тест-драйв нового бронетранспортера БТР-3ДА (відео)

В описі до відеозапису вказано, що тест-драйв пройшов у с. Княжичі Київської області.

БТР-3ДА оснащений бойовим модулем БМ-3М "Штурм" зі стабілізацією в двох площинах.

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Бронетранспортер БТР-3ДА швидший та маневреніший за попередників, у нього покращений бронезахист екіпажу, має оптико-електронний модуль з телевізійним та тепловізійним каналами. Завдяки цьому з’явилася можливість вести вогонь вночі.

Додатковий енергоагрегат дозволяє управляти бойовим модулем без використання основної силової установки.