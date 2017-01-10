Випробування ґрунтовою дорогою: в Україні провели тест-драйв нового бронетранспортера БТР-3ДА (відео)
07:20, 10 січня 2017Промисловість
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У мережі з'явилося відео заводського тест-драйву бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі.
В описі до відеозапису вказано, що тест-драйв пройшов у с. Княжичі Київської області.
БТР-3ДА оснащений бойовим модулем БМ-3М "Штурм" зі стабілізацією в двох площинах.
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Бронетранспортер БТР-3ДА швидший та маневреніший за попередників, у нього покращений бронезахист екіпажу, має оптико-електронний модуль з телевізійним та тепловізійним каналами. Завдяки цьому з’явилася можливість вести вогонь вночі.
Додатковий енергоагрегат дозволяє управляти бойовим модулем без використання основної силової установки.
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