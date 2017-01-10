В "Укроборонпромі" розповіли подробиці про українську версію штурмової гвинтівки M-16

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Зазначається, що нова штурмова гвинтівка має стати справжньою стрілецькою системою у відповідності до стандартів, прийнятих в арміях НАТО.

Вже зараз українські бійці беруть участь у спільних з НАТО навчаннях, існує спільна з Литвою та Польщею бригада, запропоновано створення аналогічного підрозділу з іншими країнами НАТО – Румунією та Болгарією. Врешті-решт, Україна на постійній основі проводить сумісні миротворчі операції.

І у кожному з цих випадків одною з проблем є вирішення питання логістики, наголосили в "Укроборонпромі". Наприклад, у литовсько-польсько-українській бригаді польські бійці використовують штурмову гвинтівку Beryl калібром 5,56×45 у той час, коли українські бійці – автомат АКМ або АКМС калібром 7,62х39.

Наголошується, що головною особливістю M-16 є модульність конструкції, яка дозволяє створити на її базі різноманітні версії, які якнайкраще відповідають потребам бійців. Це дозволяє змінювати калібри, збільшувати або навпаки – зменшувати довжину ствола, міняти цілі частини зброї від прикладу та рукояток до механізму газовідведення та ударно-спускової групи.

Саме на основі М-16 підприємства концерну і будуть виробляти варіант штурмової гвинтівки, яка отримала назву WAC-47. Ця зброя несе у собі всі переваги, притаманні базовому варіанту. Завдяки модульній конструкції існує можливість встановлення різних за довжиною стволів відповідно до потреб: 10.5”, 11.5”, 14.5”, 18” або 24”.

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Як йдеться у повідомленні, використання модульного підходу дозволяє адаптувати WAC-47 під різноманітні калібри: 5,45х39, 7,62х39, 5.56х45 NАТО. А також новітніх типів боєприпасів: 458 SOCOM, надпотужний та важкий набій з дозвуковою кулею, або 6.8 SPC II з високою кінетичною енергією та зупиняючими властивостями.

"Таким чином, WAC-47 може “працювати” з калібром 7,62х39 або 5,45х39, які є на озброєнні української армії. А при необхідності завдяки модульній конструкції цю штурмову гвинтівку можливо переоснастити під використання набою 5.56х45 НАТО, який відповідно до стандарту STANAG 4172 використовується в усіх штурмових гвинтівках Альянсу", - розповіли у концерні.

Крім того, важливим аспектом у виробництві натівської гвинтівки є те, що її будуть виробляти в Україні на основі ліцензії від уряду США. При цьому перша ліцензія для випробування та оцінки була отримана три тижні тому.

"Завдяки цьому ДП "Укроборонсервіс", що входить до складу ДК "Укроборонпром" спільно з американською компанією Aeroscraft вже найближчим часом будуть виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні", - підсумували у держпідприємстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, спільно з американською компанією Aeroscraft налагодить виробництво в Україні американської гвинтівки M-16.