Крюківський завод за рік збільшив виробництво вантажних вагонів у 3,8 раза

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) в 2016 році збільшив у порівнянні з 2015 роком виробництво вантажних вагонів у 3,8 раза, або на 1166 шт. - до 1576 одиниць.

Читайте такожУкраїнські вагонобудівники поставили залізницям 650 нових вантажних вагонів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління економіки Кременчуцького міськвиконкому Микола Здойма, посилаючись на звіт підприємства, переданий в міськвиконком.

За його словами, в 2016 році підприємство відремонтувало 15 пасажирських та 9 вантажних вагонів для «Укрзалізниці».

У 2016 році підприємство виробило 9 пасажирських вагонів, тоді як в 2015 році – жодного.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонобудівний завод у 2015 році збільшив випуск вантажних вагонів на 83% порівняно з 2014 роком - до 410 одиниць.

У 2017 році вагонзавод планує виробити 1500 вантажних вагонів, що буде відповідати рівню 2016 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагонзавод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.