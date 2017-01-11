Російський авіаційний провал: кожен п'ятий Sukhoi SuperJet не літає

Читайте такожAirBaltic відмовилася від планів придбання літаків Sukhoi Superjet Російські літаки Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) виведені з експлуатації через виявлений у грудні дефект і простоять на землі до кінця січня, пишуть "Ведомости".

Росавіація 22 грудня наказала російським експлуатантам літака Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) оглянути кріплення хвостового стабілізатора, так як були виявлені пошкодження вузла. Спочатку пошкодження було виявлено на одному з чотирьох літаків авіакомпанії «Іраеро», пізніше – ще на двох, розповіли топ-менеджери двох авіакомпаній. У підсумку Росавіація призупинила експлуатацію всіх літаків, у яких були виявлені такі дефекти, до їх усунення.

Читайте такожУ Мексиці скасували 25 авіарейсів через побоювання щодо технічного стану літаків російського виробництваРосавіація і виробник – «Цивільні літаки Сухого» (ЦЛС) не повідомляли, в скількох літаках виявився дефект. У Росії ушкодження виявлені у 14 літаків. Це близько до дійсності, каже представник ЦЛС. У мексиканської Interjet ушкодження виявлено на половині літаків – 11 з 22, передавав Reuters. У інших іноземних експлуатантів дефектів не було, стверджує представник ЦЛС. Всього в світі експлуатується 87 SSJ100. Виходить, близько 30% лайнерів було тимчасово виведено з експлуатації. Втім, 9 січня Interjet повідомила про введення в дію після ремонту шести літаків. Виходить, зараз пошкоджено 20% SSJ100.

Дії Росавіації адекватні, говорить один зі співрозмовників «Ведомостей». Хвостовий стабілізатор – силовий механізм, відповідальний за управління судном, експлуатація з його дефектом неприпустима, теоретично руйнування стабілізатора в повітрі призвело б до руйнування всього судна.

Представник найбільшого експлуатанта SSJ100 в світі – «Аерофлот» (30 суден) тему не коментує. Співрозмовники в двох авіакомпаніях повідомили, що у «Аерофлоту» зупинились шість лайнерів.

Вже в кінці грудня з'ясувалося, що причина дефекту не конструктивна, а виробнича – підвищений натяг втулок при складанні, каже менеджер авіакомпанії з посиланням на директиву Росавіації від 28 грудня. Згідно з затвердженим Росавіацією графіком, заміна кріплень стабілізаторів на всіх літаках буде завершена до кінця січня, ймовірності появи дефекту надалі немає, стверджує представник ЦЛС.

«Це звичайна для світової авіації історія – виявлення «дитячої» хвороби у нового літака під час експлуатації», – зазначає топ-менеджер по технічному обслуговуванню однієї з російських авіакомпаній. Те, що дефект виявився через п'ять років після початку експлуатації літаків, пояснюється невеликою кількістю випущених лайнерів та відносно невисоким їх середнім нальотом, продовжує він. Ситуація звичайна, але може негативно вплинути на програму будівництва SSJ100 – весь світ уважно стежить за його проблемами, особливо системними, каже експерт.