США зняли 30-річні антидемпінгові мита з українського добрива

США скасували антидемпінгові заходи щодо українського сухого карбаміду, вирішивши не продовжувати дію мита в розмірі 68,26% після закінчення терміну її дії 20 грудня 2016 року.

Читайте такожЄгипет почав антидемпінгове розслідування щодо сталевої арматури з України

Про це повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

«За результатами четвертого п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів щодо сухого карбаміду у зв'язку із закінченням терміну їх застосування Міністерством торгівлі США було прийнято рішення про припинення з 20.12.2016 застосування заходів для українського товару», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Антидемпінгові заходи відносно сухого карбаміду були введені США з 1987 року по імпорту з країн СРСР за ставкою мита 68,26%. Після розпаду СРСР в 1991 році антидемпінгові заходи поширилися на 15 країн колишнього Союзу, у тому числі на Україну.