Чергову партію танків "Оплот" передадуть Таїланду наступного тижня - "Укрспецекспорт"

Про це повідомила прес-служба держкомпанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром" і є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні.

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"Робота тайської делегації з прийому нової партії БМ "Оплот" розпочнеться з понеділка. Також замовники оглянуть інші танки, виробництво яких перебуває на різних стадіях готовності", - повідомили представники підприємства.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 3 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про рішення військового керівництва Таїланду достроково розірвати контракт на поставку танків "Оплот" у зв'язку з тим, що на даний момент замовник отримав лише 20 танків із 49, а термін контракту закінчується в жовтні 2017 року. Згідно з опублікованою інформацією, замість українських "Оплотів" Таїланд має намір закупити 28 китайських танків VT-4.

При цьому представники Харківського заводу ім. Малишева, що здійснює виробництво "Оплотів", спростували цю інформацію і заявили про підготовку до відвантаження чергової партії танків.

Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" було підписано у 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол. Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складність виробництва танків "Оплот" і залучило для виробництва приватні підприємства.