Кабмін скасував реєстрацію експортних контрактів на металобрухт

Кабінет міністрів України спростив процедуру реєстрації експорту металобрухту та скасував дію постанови про порядок реєстрації контрактів на експорт цього виду продукції.

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Відповідне рішення закріплене у постанові №1035, опублікованій на веб-порталі уряду.

Як наголошується у пояснювальній записці до постанови, прийняте рішення сприятиме лібералізації зовнішньоекономічної діяльності і ліквідує застарілі бар'єри зовнішньої торгівлі. «Постанова скасовує обов'язкову бюрократичну процедуру реєстрації контрактів, чим фактично відкриває вільний експорт металобрухту, покращує бізнес-клімат у країні і значно зменшує корупційні ризики в цій галузі», - наголошується в документі.

За розрахунками уряду, спрощення процедури експорту металобрухту дозволить збільшити надходження валютної виручки в країну і встановити баланс інтересів заготівельників, експортерів і споживачів металобрухту. «При цьому суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності надаватимуть меншу кількість дозвільних документів для митного оформлення експорту продукції», - наголошується у записці до постанови.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців 2016 року обсяги експорту брухту становили 252 тис. тонн проти 1,2 млн тонн за аналогічний період 2015 року.