Найбільший у Європі виробник вантажних авто український "АвтоКрАЗ" поділився планами на поточний рік

Найбільший у Європі виробник вантажних автомобілів Кременчуцький автомобільний завод «АвтоКрАЗ» у 2017 році планує виготовити 1200 автомобілів.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За їхніми даними, це підкріплений заявками та договорами виробничий показник на поточний рік.

Разом з тим, на КрАЗі не уточнили, скільки автомобілів підприємство виготовило за підсумками 2016 року.

У поточному році також буде продовжена робота щодо зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності виробництва і якості продукції, а також створення нових моделей автомобілів КрАЗ.

Минулого року підприємство випустило лінійку нових машин для комунальних і дорожніх господарств, силових структур України, підрозділів ДСНС. Серед них: малотоннажний самоскид КроАЗ-5401С2, броньований КрАЗ-Халк, середньотоннажне шасі КрАЗ-5401Н2, шасі КрАЗ-5401НЕ, землерийна машина на броньованому шасі КрАЗ-5233НЕ, піротехнічний броньований автомобіль КрАЗ-5233НЕ, КрАЗ-Спартан з безпілотним обладнанням та ін.

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У прес-службі компанії відзначають, що в 2016 році підприємство продемонструвало зростання виробництва таких видів продукції: напівпричепи – на 20% порівняно з 2015 роком, причепи – на 47%, продукція ливарного виробництва – на 20%, запасні частини – на 3%. Практично рівні частки в загальному обсязі відвантаження становили експорт та внутрішній ринок: 53% і 47% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «АвтоКрАЗ» збільшив виробництво вантажних автомобілів на 1% - до 1,401 одиниці.

У 2015 році завод збільшив чистий збиток у 2,4 раза - до 371,5 млн грн з 148 млн грн в 2014 році. За підсумками 2014 року «АвтоКрАЗ» отримав чистий збиток у розмірі 148 млн грн проти 19,79 млн грн чистого прибутку в 2013 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» - найбільший в Європі виробник і постачальник вантажних автомобілів цивільного та спеціального призначення, запасних частин до них, причепів та напівпричепів.