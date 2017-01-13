Китайський експорт на фоні страхів про торгову війну зі США показав максимальне падіння з 2009 року

Китайський експорт продовжив зниження в 2016 році через скорочення поставок на тлі слабкого глобального попиту, в той час як чиновники побоюються торгової війни зі США, що затьмарює прогнози на 2017 рік.

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Через тиждень керівництво Китаю побачить, чи виконає Трамп свої обіцянки про визнання КНР валютним маніпулятором і встановлення високих мит на імпорт китайських товарів, пише Рейтер.

Найбільша в світі країна за обсягом торгівлі в п'ятницю оприлюднила дані, що розчаровують: експорт в 2016 році впав на 7,7 відсотка в річному вираженні, у той час як імпорт знизився на 5,5 відсотка.

Експорт знизився другий рік поспіль, показавши максимальне з 2009 року падіння.

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Зовнішній торгівлі цього року буде нелегко відновитися, особливо якщо інавгурація Трампа та інші значимі політичні зміни обмежать зростання китайського експорту через розширення протекціоністських заходів, повідомило в п'ятницю митне управління Китаю.

Експорт в грудні знизився на 6,1 відсотка в річному вираженні, не дотягнувши до прогнозів, у той час як імпорт трохи перевершив очікування, додавши 3,1 відсотка завдяки сильному попиту на сировинні товари.

Позитивне сальдо торгового балансу в грудні становило $40,82 мільярда у порівнянні з $44,61 мільярда у листопаді.

В той час як експортні показники в цілому весь рік були невтішними, і постачання росли всього один місяць з 12, тенденції імпорту виявилися оптимістичнішими, вказавши на зростання внутрішнього попиту приблизно з середини року, оскільки компанії імпортували більше сировини на тлі буму будівництва.