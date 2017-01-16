Україна за рік збільшила виробництво феросплавів на 16%

Українські феросплавні заводи в 2016 році збільшили обсяг виробництва продукції на 16% порівняно з попереднім роком – до 1,028 мільйона тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, виробництво силікомарганцю за вказаний період зросла на 16,7% – до 814,97 тисячі тонн, феромарганцю – на 19%, до 104,47 тисячі тонн, феросиліцію – на 12,5%, до 101,42 тисячі тонн.

У той же час випуск марганцю металевого скоротився на 26,2% – до 7,42 тисячі тонн.

Як зазначили в УкрФА, Стахановський завод феросплавів триває простий, що почався в липні 2014 року з-за бойових дій на сході України.

Читайте такожУкраїна зберегла 11-те місце в рейтингу виробників сталі

Як повідомляв УНІАН, українські феросплавні заводи в 2015 році скоротили обсяг виробництва продукції на 18,5% порівняно з попереднім роком – до 886,4 тисячі тонн.

Зокрема, виробництво силікомарганцю скоротилося на 16,9% – до 698,4 тисячі тонн, феромарганцю – на 14,8%, до 87,7 тисячі тонн, феросиліцію – на 36,6%, до 90,2 тисячі тонн. Крім того, Запорізький завод феросплавів з грудня 2014 року відновив виробництво марганцю металевого, якого 2015 році було вироблено 10,1 тисячі тонн.

Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький і Стахановський феросплавні заводи, а також Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.