Літаки виробництва заводу "Антонов" отримають сертифікацію ЄС - Мінінфраструктури

Літаки державного підприємства "Антонов" отримають сертифікацію Європейського союзу. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу в понеділок, передає «Економічна правда».

Міністр заявив, що сьогодні був підписаний відповідний документ.

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"Ми сьогодні підписали важливий документ – угоду між державною авіаційною службою і Європейською комісією, щодо збігу систем сертифікацій", - сказав міністр.

Омелян пояснив, що це один з важливих документів для сертифікації літаків виробництва заводу "Антонов" в ЄС і в усьому світі.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник авіатехніки, 20 грудня, представив перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132.

Презентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну «Укроборонпром» і підприємства «Антонов», яке входить до складу концерну. Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації даного літака. За словами президента України Петра Порошенка, до 2035 року потреба в таких літаках у світі становить близько 260 одиниць.