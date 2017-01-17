Rolls-Royce замне корупційну справу виплатою понад $800 мільйонів

Британський машинобудівний холдинг Rolls-Royce, що спеціалізується на виробництві обладнання для авіації, судів та енергетичного сектора, погодив виплату близько 810 млн доларів регуляторам Бразилії, Великої Британії та США в рамках врегулювання корупційної справи, передає DW з посиланням на прес-реліз компанії, отриманий у ніч на вівторок, 17 січня.

Мова йде про випадки "підкупу та корупції за участю посередників на деяких зарубіжних ринках", - наголошується в прес-релізі.

Читайте такожВиробництво автотранспорту в Україні скоротилося на 36%Британська служба по боротьбі з великим шахрайством (SFO) почала розслідування проти Rolls-Royce в 2012 році. Двома роками пізніше перевірки щодо холдингу за підозрою в корупції ініціювали Мін'юст США і федеральна прокуратура Бразилії. SFO отримає приблизно 615 млн доларів, американське відомство - 170 млн доларів, а бразильська прокуратура - близько 25,5 млн доларів.

Холдинг Rolls-Royce plc має загальний логотип і бренд з виробником автомобілів класу люкс Rolls-Royce Motor Cars, що належить німецькому концерну BMW.