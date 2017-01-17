Боротьба за Одеський порт набирає обертів
19:51, 17 січня 2017Промисловість
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Сьогодні наказом міністра інфраструктури України В. Омеляна за поданням в. о. начальника «АМПУ» Райвіса Вецкаганса відсторонений від займаної посади керівник Одеської філії «АМПУ» М. Соколов на час проведення аудиту.
В. о. голови керівника Одеської філії «АМПУ» призначено Олександра Зубика / vv.com.ua
Про це повідомляє comments.ua.
Виконуючим обов'язки керівника Одеської філії «АМПУ» призначено Олександра Зубика, який до цього обіймав посаду заступника в. о. начальника ДП «Одеський морський торговельний порт».
В. о. начальника ДП «Одеський морський торговельний порт» є В. Ткачук , який до цього протягом майже року був в. о. начальника «Укрпошти», звідки пішов після проведення конкурсу.
А. Зубик за Ткачука на «Укрпошті» керував Київською дирекцією "Укрпошти".
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