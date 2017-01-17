Боротьба за Одеський порт набирає обертів

Про це повідомляє comments.ua.

Виконуючим обов'язки керівника Одеської філії «АМПУ» призначено Олександра Зубика, який до цього обіймав посаду заступника в. о. начальника ДП «Одеський морський торговельний порт».

В. о. начальника ДП «Одеський морський торговельний порт» є В. Ткачук , який до цього протягом майже року був в. о. начальника «Укрпошти», звідки пішов після проведення конкурсу.

А. Зубик за Ткачука на «Укрпошті» керував Київською дирекцією "Укрпошти".