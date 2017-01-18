Метпідприємства України минулого року скоротили споживання газу на 14%

Металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком - до 1,74 мільярда кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Металургпром".

Обсяг спожитого металургами природного газу в грудні 2016 року збільшився порівняно з листопадом на 35 мільйонів кубометрів і склав 190 мільйонів кубометрів.

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Середньодобове споживання природного газу у грудні збільшилася на 0,9 мільйона кубометрів і склало 6,1 мільйона кубометрів.

За минулий рік середньодобове споживання становило 4,8 мільйона кубометрів проти 5,5 мільйона кубометрів у 2015 році.

За даними "Металургпрому", споживання електроенергії за 2016 рік збільшилася порівняно з 2015 роком на 4%, до 12,9 мільярда кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, метпідприємства України в 2015 році зменшили споживання газу на 19% - до 2,015 мільярда кубометрів, споживання електроенергії склало 12,4 мільярда кВт/год, що на 13% менше, ніж у 2014 році.