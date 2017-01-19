Китай має намір поставляти в США електромобілі: компанія BYD стане першопрохідцем

Заступник директора китайського автовиробника BYD Чи Юньфей 19 січня заявив, що компанія планує в найближчі 2-3 роки почати продаж у США своїх електромобілів, передає "Комерсант".

У такому разі BYD стане першим китайським автовиробником, який почне продавати в США пасажирські автомобілі.

BYD спеціалізується на виробництві електромобілів і гібридних автомобілів, вже зараз компанія продає в США автобуси. Китайська влада підтримує поширення в країні електромобілів, згідно з планом, до 2020 року на китайських дорогах має бути вже 5 млн електромобілів.

Читайте такожВ Україні можуть ввести субсидії на покупку електрокарівРаніше під час автосалону в Детройті GAC Motor, дочірня компанія Guangzhou Automobile Group, заявила про те, що планує вийти на американський ринок в 2019 році.

Кілька днів тому в інтерв'ю німецькій газеті Bild Дональд Трамп заявив про можливість введення 35-відсоткового мита на імпорт автомобілів в США. Трамп критикував в першу чергу німецьких автовиробників, особливо компанію BMW, яка збирається будувати завод в Мексиці.