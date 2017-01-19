Приймання танків "Оплот" тайською делегацією завершиться наприкінці січня - "Завод ім. Малишева"
Приймання та випробування триватимуть два тижні, ще кілька місяців знадобиться на доставку танків замовнику.
Процедура прийому тайської делегацією п'ятій партії БМ "Оплот" завершиться наприкінці січня цього року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі харківського "Заводу ім. Малишева", який здійснює виробництво танків "Оплот".
"Процедура стандартна. Йде приймання в цеху, стендові випробування, випробування на полігоні. Відповідно, коли це все закінчиться і буде прийнято інспекцією, танки будуть передані замовнику, - пояснили процедуру прийому танків представники заводу. - Зазвичай це максимум два тижні. Ще кілька місяців займає доставка машин замовнику".
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Як повідомляв УНІАН, за даними держпідприємства "Укрспецекспорт", яке є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, тайська делегація з прийому п'ятої партії танків "Оплот" розпочала роботу 16 січня.
Раніше, 3 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про рішення військового керівництва Таїланду достроково розірвати контракт на поставку танків "Оплот" у зв'язку з тим, що на даний момент замовник отримав лише 20 танків з 49, а термін контракту закінчується в жовтні 2017 року. Згідно з опублікованою інформацією, замість українських "Оплотів" Таїланд нібито мав намір закупити 28 китайських танків VT-4.
Представники харківського "Завод ім. Малишева спростували дану інформацію і заявили про підготовку до відвантаження чергової партії танків.
Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний в 2011 році, загальна вартість - близько 250 мільйонів доларів. Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складності виробництва танків "Оплот" і залучило для виробництва приватні підприємства.