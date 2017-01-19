Приймання танків "Оплот" тайською делегацією завершиться наприкінці січня - "Завод ім. Малишева"

Процедура прийому тайської делегацією п'ятій партії БМ "Оплот" завершиться наприкінці січня цього року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі харківського "Заводу ім. Малишева", який здійснює виробництво танків "Оплот".

"Процедура стандартна. Йде приймання в цеху, стендові випробування, випробування на полігоні. Відповідно, коли це все закінчиться і буде прийнято інспекцією, танки будуть передані замовнику, - пояснили процедуру прийому танків представники заводу. - Зазвичай це максимум два тижні. Ще кілька місяців займає доставка машин замовнику".

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Як повідомляв УНІАН, за даними держпідприємства "Укрспецекспорт", яке є основним експортером всіх видів озброєнь і військової техніки в Україні, тайська делегація з прийому п'ятої партії танків "Оплот" розпочала роботу 16 січня.

Раніше, 3 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про рішення військового керівництва Таїланду достроково розірвати контракт на поставку танків "Оплот" у зв'язку з тим, що на даний момент замовник отримав лише 20 танків з 49, а термін контракту закінчується в жовтні 2017 року. Згідно з опублікованою інформацією, замість українських "Оплотів" Таїланд нібито мав намір закупити 28 китайських танків VT-4.

Представники харківського "Завод ім. Малишева спростували дану інформацію і заявили про підготовку до відвантаження чергової партії танків.

Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний в 2011 році, загальна вартість - близько 250 мільйонів доларів. Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складності виробництва танків "Оплот" і залучило для виробництва приватні підприємства.