Компанії російських олігархів повернули спецдозволи на користування надрами в Україні

Державна служба геології та надр відновила дію двох спеціальних дозволів на користування надрами компанії «ЄВРАЗ Суха Балка».

Читайте такожЗалізна руда з початку року подорожчала майже в два рази

Відповідний наказ від 18 січня розміщено на сайті Держгеонадр.

Відновити дію спеціальних дозволів на користування надрами №592 від 5 серпня 1996 і №599 від 6 серпня 1996, наданих компанії «ЄВРАЗ Суха Балка», - сказано в документі.

Зазначається, що дія спецдозволів відновлено у зв'язку з усуненням компанією всіх порушень.

Як повідомлялося, дію виданих компанії "ЄВРАЗ Суха Балка" спецдозволів на користування надрами було припинено у вересні 2016 року.

Довідка УНІАН. «Гірничо-збагачувальний комбінат «ЄВРАЗ Суха Балка» (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) спеціалізується на видобутку та виробництві товарної залізної руди, контролюється гірничо-металургійною групою ЄВРАЗ (Росія).

ЄВРАЗ є вертикально інтегрованою металургійною і гірничодобувною компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії і Південній Африці.

Йому належать три українських коксохімічних підприємства – коксохімічний завод «ЄВРАЗ Южкокс», «ЄВРАЗ ДМЗ», а також гірничо-збагачувальний комбінат «Євраз Суха Балка». Основними акціонерами Компанії є Роман Абрамович (більше 30% акцій), Олександр Абрамов (більше 21%) і Олександр Фролов (більше 10%).