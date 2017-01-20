Roshen зупиняє фабрику в Липецьку

Roshen зупиняє Липецьку фабрику і скоротить звідти близько 700 осіб. Рішення прийнято з економічних і політичних причин. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Повна зупинка виробництва та консервація виробничих та інфраструктурних об'єктів заплановані на квітень 2017 року.

Починаючи з 2013 року виробництво продукції на Липецької кондитерської фабриці скоротилося втричі.

"Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованої заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції "Рошен" на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики у російських та українських ЗМІ, і тиск органів влади в ряді регіонів на торговельні організації через продаж продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення", - відзначають в компанії.

У зв'язку зі спадом виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу. Залишився персонал (близько 700 чоловік) вже проінформовано про майбутню зупинку діяльності фабрики. Необхідне повідомлення про масове скорочення буде подано в Липецький центр зайнятості найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим Комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи, зробив продаж фабрики неможливою.