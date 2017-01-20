Країни-експортери в 2016 році на 87% використали квоти на поставку сталевих труб до України

Країни-експортери сталевих труб в Україну, серед яких найбільшими є Росія, Австрія і Польща, в 2016 році використали квоти на поставку цієї продукції в нашу країну на 87%.

Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зокрема, російські виробники використовували 100% квоти, поставивши в Україну майже 14 тисяч тонн труб.

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У свою чергу, Австрія використала квоту на 95%, поставивши 2,7 тисячі тонн труб.

Польща ж скористалася лише 34% наданих їй квот, поставивши 442 тонни труб.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році квоти на імпорт сталевих труб в Україну були використані на 82%. При цьому повністю були використані квоти, виділені російським виробникам (13,9 тисячі тонн). Австрія ж використовувала свою квоту на 74,8%, поставивши 2,1 тисячі тонн сталевих труб.