У Кремлі заявили, що фабрика Roshen в Липецьку могла б продовжувати роботу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Це рішення власників. Ви знаєте, що робота там проводилася, і президент (РФ) робив заяви щодо цього. Компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери приймають таке рішення, це їх суверенне рішення», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи вважають у Кремлі кращим, щоб робота фабрики тривала.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня українська кондитерська корпорація Roshen оголосила про зупинку виробничої діяльності своєї фабрики в Липецьку (РФ) з політико-економічних причин.

«Корпорація Roshen зупиняє виробничу діяльність Липецької фабрики. Таке рішення було ухвалене з політико-економічних причин. Повна зупинка і консервація заплановані на квітень 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛипецька фабрика Roshen судиться за виплачені в російський бюджет 181 мільйон рублів

У заяві зазначається, що з 2013 року Липецька фабрика скоротила обсяги виробництва втричі – до 40 тис. тонн у 2016 році з 132 тис. тонн у 2013-м. Причиною стало різке зниження асортименту після заборони Росспоживнаглядом у 2013 році експорту української продукції Roshen на територію РФ, активна антиукраїнська пропаганда в російських ЗМІ, а також мала представленість продукції Roshen на полицях російських магазинів.

Прес-служба компанії нагадала, що продаж російської фабрики неможливий через арешт майна, накладений слідчим комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи.

27 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що фабрика в Липецьку працює і приносить прибуток, що переводиться за кордон.

Корпорація Roshen у 2014-2016 роках отримала 72,06 млн доларів дивідендів від роботи її виробничих майданчиків на Липецькій кондитерській фабриці і перерахувала з цієї суми податки до державного бюджету України в розмірі 125,63 млн грн.

Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Кременчуцька і дві Вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод «Рошен», два виробничих майданчики Липецької кондитерської фабрики, Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація належить президентові України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) так званому сліпому трасту під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).