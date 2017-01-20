Роботу Roshen у російському Липецьку можуть перезавантажити з новими інвесторами – губернатор регіону

У Липецькій області можуть перезапустити роботу фабрики Roshen нові інвестори. Про це заявив губернатор регіону Олег Корольов, передає RNS.

При цьому російський губернатор підкреслив, що інтерес до фабрики проявляють як російські, так і іноземні інвестори.

«Звичайно (можливий перезапуск, – ред.). Фабрика ж жива. Якщо дійде до того, до чого має дійти - до продажу, нові інвестори запустять протягом двох хвилин», - сказав Корольов.

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У той же час він заявив, що попри інтерес інвесторів, остаточного рішення щодо продажу фабрики немає.

«Інтересантів вистачає. І наші російські, і неросійські. Інтерес є. Так що як тільки Порошенко остаточно прийме рішення про продаж, все піде нормально. Переживемо», - сказав губернатор області.

Як повідомляв УНІАН, Roshen зупиняє Липецьку фабрику і скоротить звідти близько 700 осіб. Рішення прийнято з економічних і політичних причин. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повна зупинка виробництва та консервація виробничих та інфраструктурних об'єктів заплановані на квітень 2017 року. Починаючи з 2013 року виробництво продукції на Липецької кондитерської фабриці скоротилося втричі.

"Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованої заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції "Рошен" на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики у російських та українських ЗМІ, і тиск органів влади в ряді регіонів на торговельні організації через продаж продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення", - відзначають в компанії.