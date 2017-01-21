БТР-амфібія: українські бронетранспортери успішно протестували в Індонезії (фото)

Індонезійський Корпус морської піхоти успішно протестував українські БТР-4М на березі Яванского моря, недалеко від міста Тангеранг, передає Defence blog.

БТР-4М розроблений Харківським конструкторським бюро.

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Нова версія БТР-4М має німецькі двигуни Deutz й отримала цілий пакет оновлень та модернізації для використання її як амфібії.

Нагадаємо, у червні 2016 року представники ВМС Індонезії прибули до України для проведення серії оціночних випробувань новітньої версії нового українського бронетранспортера БТР-4М.