БТР-амфібія: українські бронетранспортери успішно протестували в Індонезії (фото)
12:57, 21 січня 2017Промисловість
1848
Індонезія успішно протестувала нові БТР-4М з України.
БТР-4М протестували в Індонезії / Photo by Dicky Asmoro/ Handre Saleh
Індонезійський Корпус морської піхоти успішно протестував українські БТР-4М на березі Яванского моря, недалеко від міста Тангеранг, передає Defence blog.
БТР-4М розроблений Харківським конструкторським бюро.
Читайте такожВипробування ґрунтовою дорогою: в Україні провели тест-драйв нового бронетранспортера БТР-3ДА (відео)
Нова версія БТР-4М має німецькі двигуни Deutz й отримала цілий пакет оновлень та модернізації для використання її як амфібії.
Нагадаємо, у червні 2016 року представники ВМС Індонезії прибули до України для проведення серії оціночних випробувань новітньої версії нового українського бронетранспортера БТР-4М.
БТР-4М протестували в Індонезії / Photo by Dicky Asmoro/ Handre Saleh
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter