Голова ФДМ пропонує створити холдинг стратегічних компаній за сінгапурським сценарієм

В інтерв’ю «Дзеркалу тижня. Україна» він повідомив, що без урахування оборонного сектору стратегічно важливих державних компаній рівня «Нафтогазу», «Укрзалізниці» та «Енергоатому» в країні налічується кілька десятків. «Держава й самі компанії не готові до продажу, та й сенсу продавати сьогодні немає», - зазначив Білоус.

Наразі вони знаходяться під управлінням різних міністерств, але світовий досвід доводить ефективність об’єднання в одній структурі. «Таким місцем може стати державна холдингова компанія, як це зробили в Сінгапурі, Малайзії, Швеції або Норвегії. Холдинги акумулюють у собі компанії та інвестують у бізнеси по всьому світу, їхні активи оцінюються в сотні мільярдів доларів», - розповів Білоус в інтерв’ю.

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На думку голови ФДМ, створення такого холдингу в Україні дозволить впровадити сучасні стандарти корпоративного управління, розвинути пріоритетні напрями бізнесу, вийти на міжнародні ринки капіталу та отримати суттєвий прибуток.

«Одну компанію за іншою виводити на IPO на українському та зарубіжному ринках, чим ми відновимо наш фондовий ринок і створимо платформу для пенсійної реформи, тому що в нас з'являться цінні папери «блакитних фішок» із мільярдними капіталізаціями. Це приведе до великих доходів, які акумулюватимуться в спецфонді. Звідти можна фінансувати погашення кредитів МВФ і суверенних боргів, фінансувати масштабні інвестпроекти національного характеру», - пропонує Білоус.

Голова Фонду держмайна прогнозує, що надходження грошей нефіскального характеру навіть дозволить знизити податки. «10 років — і ми інша країна. Але це в далекому майбутньому. Наближаю його, як можу. І це серйозний тест для уряду, будь-якого, — чи готовий він піти цим шляхом?», - додав він.