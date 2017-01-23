Українські бронетранспортери пройшли випробування водою, вогнем та бездоріжжям в Індонезії (фоторепортаж)

П’ять українських бойових машин були поставлені Корпусу морської піхоти Індонезії у рамках виконання контракту, підписаного на початку 2014 року між Міноборони Індонезії та ДП "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", йдеться у повідомленні прес-служби концерну.

Під час випробувань у присутності українських фахівців були протестовані амфібійні можливості бронетехніки на морі, проведені вогневі випробування у гірський місцевості та перевірені ходові характеристики українських бойових машин на трасі та на важкопрохідній місцевості.

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"Марш протяжністю 100 км розпочався ще вночі, коли колона з БТР-4М власним ходом по автострадах виїхала зі столиці Індонезії Джакарти до узбережжя Яванського моря. А вже на світанку бронемашини протестували свої амфібійні властивості на морі", - розповіли в "Укроборонпромі".

БТР-4 мають колісну формулу 8×8, оснащуються моторами Deutz і трансмісіями Allison, які відповідають стандартам НАТО. Ці двигуни відрізняються своєю надійністю, економічністю та потужністю.

Зазначається, що кожен з п‘яти БТР-4М, які брали учать у стрільбах, успішно вразили умовні цілі на визначених відстанях, довівши точність української зброї.