Електроенергія для промисловості подорожчає з лютого

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 лютого підвищила тарифи на електроенергію для промислових споживачів на 1-3%.

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Наприклад, тарифи для клієнтів "Київенерго" для першого класу напруги зростуть на 0,6% –до 147,71 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 1,9%, до 170,72 копійки за 1 кВт-год.

Для споживачів "ДТЕК Дніпрообленерго" тарифи для першого класу напруги з 1 січня зростуть на 1,1% –до 141,01 копійки за 1 кВт-год, для споживачів другого класу – на 3%, до 168,4 копійки за 1 кВт-год.

Згідно з текстом документа, дане рішення зумовлене переходом до ринкового формування тарифів на електроенергію для промислових споживачів. До моменту повного переходу до ринкового тарифоутворення (коли ціна на електроенергію буде формуватися без участі Нацкомісії, а тільки за згодою постачальника і споживача) НКРЕКП буде виконувати функцію по затвердженню тарифів, складених обленерго для своїх клієнтів.

Читайте такожЗ 2017 року обленерго дозволили щомісяця піднімати ціни для промисловості, але не більше ніж на 3%

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2016 року НКРЕКП дозволила постачальникам електроенергії за регульованим тарифом (обленерго) з 1 січня 2017 року розраховувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів з щомісячним збільшенням не більше ніж на 3% від рівня попереднього місяця.

З 1 липня 2016 року НКРЕКП підвищила вартість електроенергії для промислових споживачів на 8-10%.

З 1 жовтня комісія знову підвищила тарифи на електроенергію для промисловості на 9,5%-9,8%, в результаті чого тарифи для споживачів першого класу напруги зросли на 9,8% –до 157,28 копійки за 1 кВт-год (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 9,5%, до 196,99 копійки за 1 кВт-год (без ПДВ).

22 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних (ринкових) відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.