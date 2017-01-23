В Україні після 4 років падіння зросло промвиробництво

Зростання промислового виробництва в Україні в січні-грудні 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, становило 2,4%, після падіння показника 4 роки поспіль – у 2012-2015 роках.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у тому числі в грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року зростання промвиробництва прискорилося до 4,5% із 3,7% у листопаді до листопада.

Порівняно з попереднім місяцем, листопадом 2016 року, в грудні промвиробництво зросло на 1,9%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в 2016 році порівняно з попереднім роком зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – 24,1%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – 8,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів – 6,5%, металургії – 5,9%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – 4,8%, харчовій промисловості – 3,9%, фармацевтиці – 3,9%.

Найбільше падіння за рік відбулося у видобутку сирої нафти та природного газу – 2,6%, видобутку металевих руд – 2,1%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в 2015 році становив 13,4%, у 2014 році - 10,7%, у 2013 році - 0,5%, у 2012 році - також 0,5%, у той час як у 2011 році промвиробництво зросло на 7,6%.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, економіка України в 2017 році продовжить тенденцію відновлення і зростання ВВП може прискоритися до 2,1%, промислового виробництва – до 2,5%, у той час як інфляція уповільниться до 10%.