"Нафтогаз" підвищує ціни на газ для промисловості на 22%

Водночас, за даними «Нафтогазу», максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 лютого буде підвищено на 21% – до 10 141,2 грн. за тис. куб. м порівняно з 8 374,8 грн за тис. куб. м у січні.

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Як зазначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовано залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» чи купуватиме не менш як 50 млн кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна палива. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни на паливо вказано з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У січні 2017 року «Нафтогаз» знизив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3% порівняно з груднем 2016 року – до 7 551,6 грн за тис. куб. м, а також максимальні ціни – на 2,4%, до 8 374,8 за тис. куб. м.