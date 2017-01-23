Мінінфраструктури просять перевірити обґрунтованість призначення Вецкаганса главою АМПУ

Як пише comments.ua, Максим Поляков просить обгрунтувати призначення латвійського громадянина Райвіс Вецкаганса керівником АМПУ, а також перевірити наявність у нього українського громадянства, і перевірити досвід роботи в морегосподарському комплексі України, і розібратися з фактом роботи і проживання в Росії.

Як відзначають українські ЗМІ, кандидатура Райвіс Вецганса, призначеного Володимиром Омеляном, як в. о. голови ДП «АМПУ», викликає великі сумніви у представників законодавчої влади, і серйозні побоювання.

Є підстави припускати, що Вецкаганса в Латвії неодноразово звинувачували в участі в різних схемах, які були пов'язані з АТ «Латвійське пароплавство». Крім того, новопризначений в. о. голови ДП «АМПУ» раніше працював в компаніях-резидентах країни -агрессора (займав пост комерційного директора Fenix ​​LLC на портовому терміналі «Бронко» в Санкт-Петербурзі) ».

Відзначимо, першим кадровим рішенням пана Вецкаганса було відсторонення від займаної посади керівника Одеської філії АМПУ М. Соколова на час проведення аудиту, і призначення виконуючим обов'язки керівника Одеської філії АМПУ Олександра Зубика, який до цього обіймав посаду заступника начальника ДП «Одеський морський торговельний порт».

До свого призначення в АМПУ Олександр Зубик керував Київською дирекцією "Укрпошти"

Згідно п. 5 ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», протягом 15 днів міністр інфраструктури зобов'язаний відповісти на всі ці питання.