Гройсман обіцяє сформувати пул замовлень для вітчизняних машинобудівних підприємств

Кабінет міністрів України готовий сформувати пул замовлень для вітчизняних підприємств машинобудівної галузі – від сільськогосподарського і дорожнього машинобудування до виробництва локомотивів і військової техніки.

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Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час наради з питань підтримки вітчизняного виробництва.

«Нам потрібно створювати додаткову вартість і робочі місця в Україні. Виходячи з того, що країна має потребу в техніці, думаю, що наше машинобудування не повинно стояти осторонь від цього процесу. Нам слід надати серйозну підтримку машинобудування», – сказав очільник уряду.

При цьому він наголосив, що йдеться про лобіювання інтересів окремих підприємств. Завдання уряду – зберегти локалізацію виробництва і не витрачати валютні доходи держави на закупівлю техніки, яка може бути виготовлена всередині країни. «Ми повинні максимально купувати те, що виробляється в Україні, що забезпечує українців робочими місцями», – наголосив прем'єр, додавши, що поряд з локалізацією виробництва мають бути дотримані вимоги до якості, ціни та гарантійного обслуговування продукції.

Гройсман нагадав, що країна має гостру потребу в комунальній, військовій техніці, локомотивах і вагонах для «Укрзалізниці». При цьому цього року «Укравтодору» виділили для прибирання магістральних доріг 250 млн грн, ще 600 млн грн передбачено на закупівлю пожежнорятувальної техніки для Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також, за словами прем'єра, 500 млн грн буде витрачено на закупівлю сільськогосподарської техніки. Крім того, Гройсман наголосив, що кошти є і на місцевому рівні, вони також повинні піти на закупівлю необхідної регіонам техніки.

«Для нас важливо, щоб ми зробили такий пул (замовлень – УНІАН), яким ми можемо завантажувати наші підприємства», – сказав Гройсман і доручив розробити технологічну карту потреб держструктур у закупівлі техніки із зазначенням виробничих потужностей й економічних вигод, включають економію бюджету та створення нових робочих місць.

Раніше перший віце-прем'єр Степан Кубів заявив, що основою інноваційного розвитку української промисловості має стати машинобудування – від транспортного до аерокосмічного. Це дасть змогу змінити модель розвитку економіки України і перейти від сировинної орієнтації до розвитку інвестиційного та інноваційного попиту.

Кабмін прогнозує в 2017 році зростання економіки України на рівні 3%.