В Ахметова розповіли, скільки вугілля видобули на тимчасово окупованих територіях

Найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшив видобуток дефіцитного вугілля марки «А» (антрацит) на тимчасово непідконтрольній Україні території на 36,3% - до 4,5 млн тонн.

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Про це йдеться у звіті з видобутку вугілля в Україні за 2016 рік, який розміщено на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, видобуток вугілля марки «А» здійснюють підприємства «ДТЕК Ровенькиантрацит» і «ДТЕК Свердловантрацит», які розташовані на тимчасово непідконтрольній Україні території в Луганській області.

Згідно зі звітом Міненерговугілля, «ДТЕК Ровенькиантрацит» минулого року збільшив видобуток антрацитового вугілля на 43% - до 2,2 млн тонн, а «ДТЕК Свердловантрацит» на 30% - до 2,3 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, після агресії Росії на Донбасі на підконтрольній території Україні зовсім не залишилося шахт, які видобувають вугілля марки «А». Всі шахти, які видобувають антрацит, залишилися в зоні проведення АТО.

На захопленій бойовиками території антрацит видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова, які постачають вугілля ТЕС, які перебувають на підконтрольній території, але ці поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

На початку листопада 2016 року Насалик заявив, що компанії, які постачають антрацитове вугілля для роботи ТЕС із зони проведення АТО, зареєстровані як юридичні особи згідно з українським законодавством і платять податки в український бюджет.

20 січня перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що українські бюджетні кошти на закупівлю антрацитового вугілля з шахт зони АТО не потрапляють до незаконних військових формувань і використовуються виключно у відповідності до українського законодавства.

Згідно зі звітом ДТЕК, видобуток вугілля компанією за 9 місяців 2016 року збільшилася на 4,1% - до 22,3 млн тонн з 21,4 млн тонн у січні-вересні 2015 року. За звітний період компанія знизила видобуток газових марок вугілля на 9%, або 1,5 млн тонн, але при цьому наростила видобуток вугілля антрацитових марок на 63,6%, або на 2,1 млн тонн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.