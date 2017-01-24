В Україні зареєстрували два нові індустріальні парки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зареєструвало два нові індустріальні парки – парк "Фастиндастри" в місті Фастові Київської області і парк "Новодністровськ" в однойменному місті Чернівецької області.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з повідомленням, функціональне призначення індустріального парку "Новодністровськ" – виробництво електроустаткування, одягу і харчових продуктів.

"Створення індустріального парку забезпечить сталий економічний розвиток міста Новодністровськ шляхом формування сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, забезпечення умов для ефективного функціонування та розвитку промислових підприємств, покращення інвестиційного іміджу міста, збільшення надходжень у міський бюджет і державний бюджет України, дозволить створити сучасну промислову і ринкову інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що функціональним призначенням парку "Фастіндастрі" є виробництво будівельних матеріалів, машинобудування, деревообробка, виробництво фармацевтичної продукції, електроніка та IT-технології, легка і харчова промисловість.

"Завданнями створення парку є: створення нових виробничих потужностей на основі інноваційних технологій з високим рівнем доданої вартості; покращення інвестиційної привабливості міста та забезпечення ефективного використання промислової території Фастова; розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної інфраструктури; стимулювання створення нових робочих місць; збільшення експортного потенціалу місцевих підприємств; забезпечення збалансованості та пропорційності соціально-економічного розвитку", – зазначили в міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла закон, який спрощує процедури створення і функціонування індустріальних парків та управління ними для залучення інвестицій у розвиток виробництва в Україні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує створення в Україні індустріальних парків. Він виступає за те, щоб вся Україна стала індустріальним парком, але зазначає при цьому, що потрібно рухатися крок за кроком. За його словами, першим кроком має стати створення індустріальних парків, у яких будуть створені більш привабливі умови для інвестицій у порівнянні з сусідніми країнами.

Довідка УНІАН. За даними Мінекономрозвитку, в Україні на даний момент зареєстровано 17 індустріальних парків.