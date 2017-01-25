Прибуток LG Electronics за рік впав майже в два рази

Чистий прибуток корейської LG Electronics, одного з провідних світових виробників електроніки і побутової техніки, в 2016 році впав у 1,9 раза порівняно з попереднім роком і становив 126,3 мільярда вон (108,2 мільйона доларів), випливає зі звіту компанії, повідомляє Прайм.

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Компанія отримала операційний прибуток у розмірі 1,34 трильйона вон (1,1 мільярда доларів), що на 12,6% вище показника 2015 року. Обсяг продажів LG скоротився у звітному періоді на 2% - до 55,4 трильйона вон (47,5 мільярда доларів).

У четвертому кварталі компанія збільшила чистий збиток в 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 258,8 мільярда вон (221,8 мільйона доларів). Обсяг продажів LG зріс на 1,5% в річному вираженні - до 14,78 трильйона вон (12,7 мільярда доларів). Компанія отримала операційний збиток у розмірі 35,2 мільярда вон (30,2 мільйона доларів) в порівнянні з операційним прибутком у 349 мільярдів вон (299 мільйона доларів) за аналогічний період 2015 року.

Частково компанія пов'язує погані показники з високими витратами на маркетинг і слабким продажем смартфона G5.

LG Electronics - південнокорейський виробник побутової електроніки і мобільних телефонів, на ринку останніх довгий час входив у трійку лідерів. Компанія створена в 1958 році, головний офіс знаходиться в Сеулі.