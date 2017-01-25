Один з найбільших у світі авіавиробників Boeing за рік заробив майже $5 мільярдів

Чистий прибуток авіабудівної компанії Boeing в 2016 році скоротився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $4,89 млрд, випливає зі звіту компанії, передає RNS.

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Квартальний чистий прибуток зріс на 59% — до $1,63 млрд.

Річна виручка компанії в 2016 році знизилася на 2% — до $94,6 млрд, що відповідає прогнозам компанії в $93-95 млрд. Виручка компанії за IV квартал 2016 року знизилася на 1% порівняно з аналогічним періодом 2015 року — до $23,29 млрд.

Виручка компанії від продажу комерційних літаків становила $65,06 млрд, скоротившись на 1%, за весь рік Boeing поставив 748 комерційних літаків, що на 2% менше, ніж роком раніше. Постачання військової та космічної техніки принесли компанії річну виручку в $29,5 млрд, що на 3% нижче торішнього результату.

У 2017 році компанія прогнозує скорочення виручки до $90,5–92,5 млрд.