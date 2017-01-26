Прибуток великих промислових підприємств Китаю за рік зріс до $1 трильйона

Прибуток великих промислових підприємств Китаю за підсумками 2016 року зріс на 8,5%, свідчать дані державного статистичного бюро Китаю.

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За підсумками 2016 року, прибуток великих промислових підприємств Китаю становив 6,88 трильйона юанів (1 трильйон доларів). При цьому окремо в грудні прибуток зріс на 2,3% порівняно з аналогічним показником 2015 року, становивши 844,4 мільярда юанів (123,1 мільярда доларів).

За даними держстатбюро КНР, зростанню прибутку посприяло прискорення зростання збуту продукції протягом усього року, передає Прайм.

Також наголошується, що загальний прибуток підприємств, зайнятих у видобувній промисловості, за підсумками 2016 року знизився на 27,5%; прибуток компаній в обробній галузі зріс на 12,3%; прибуток компаній, зайнятих у виробництві і постачанні електроенергії, теплової енергії та газу знизився на 14,3% порівняно з минулим роком.

Загалом із 41 великого підприємства за підсумками 2016 року у 29 — доходи зросли, у 11 — скоротилися, у одного — залишилися на колишньому рівні. Великими компаніями в Китаї вважаються підприємства з річним доходом понад 20 мільйонів юанів (3,1 мільйона доларів).