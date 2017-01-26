"Укроборонпром" пояснив, чому сучасні українські танки та бронемашини йдуть не до ЗСУ, а на експорт

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

"Держава здатна закривати лише мінімальні потреби, без інвестицій у виробництво, без інвестицій у технології. Для порівняння – оборонний бюджет Росії майже 50 млрд дол., він більший за весь консолідований бюджет України", – зауважили у концерні.

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В "Укроборонпромі" розповіли, що самостійно вийшли на розробку та виробництво таких новинок, як "Дозор", "Фантом", "Горлиця".

Також важливим чинником розвитку оборонки є експорт, нарощування якого допоможе озброїти українську армію.

"Кожен проданий на експорт танк – це кілька танків для нашої армії коштом платників податків інших країн. Цю просту аксіому мають запам’ятати всі. Експорт дозволяє нам масштабувати виробництво, вкладати в нові верстати, навчати людей, піднімати їхню експертизу. Критикувати його можуть лише неуки та відверті вороги української незалежності", – додали в "Укроборонпромі".

Як повідомляв УНІАН, контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" було підписано у 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол. Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складність виробництва танків "Оплот" і залучило для виробництва приватні підприємства.